Genç kızın otelde sır ölümü

İstanbul Galata'da aşçı olarak çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşen Esmanur Polat (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esmanur Polat, otelin 5'inci katındaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TERAS KATI RUHSATSIZ

Polisin incelemesinde, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T. (38), Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör