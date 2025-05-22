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Giriş Tarihi: 22.5.2025

Genç kızın şüpheli ölümü!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kızın şüpheli ölümü!
İstanbul'da 19 yaşındaki Deniz Karakaya, birlikte yaşadığı 40 yaşındaki evli ve bir çocuk babası olan erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Kan donduran olay Esenler'de yaşandı. Bir evde kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Kapısı çilingirle açılarak girilen evde ekipler genç bir kızın cesediyle karşılaştı. Yapılan çalışmalarda cesedin Bağcılar'da halasıyla birlikte yaşayan Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. En son erkek arkadaşı ile görüşen Karakaya'nın arkadaşının olaydan sonra kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Genç kızın ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsi işleminden sonra ortaya çıkacak rapor belirleyecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Genç kızın şüpheli ölümü!
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