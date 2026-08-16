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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Genç kızın şüpheli ölümü mercek altında

İBRAHİM CANBULAT
Genç kızın şüpheli ölümü mercek altında
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Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki genç kız, oturduğu apartmanın önünde balkondan düşmüş halde ölü bulundu. Şüpheli bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Dönge, oturduğu üçüncü kattaki evinin balkonundan düşmüş halde yerde bulundu. Dönge'nin üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sevilay Dönge'nin cansız bedeni adli tıp kurumunu gönderildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında erkek arkadaşı F.K., gözaltına alındı.
#BAFRA #SAMSUN

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Genç kızın şüpheli ölümü mercek altında
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