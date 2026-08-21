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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Genç kızların hayalleri yarım kalmadı

Genç kızların hayalleri yarım kalmadı
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Esenyurt Belediyesi, maddi imkânsızlıklar nedeniyle en mutlu günlerini ertelemek zorunda kalan genç çiftler için anlamlı bir dayanışma projesine imza attı. Kentteki toplumsal yardımlaşma ruhunu canlandırmayı hedefleyen "Gelinlik Dayanışması Projesi" kapsamında, hayırseverler ve tekstil firmaları tarafından bağışlanan gelinlik, damatlık ve yöresel nişan kıyafeti olan bindallılar, ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi çiftlerin kullanımına sunuluyor.

400 GELİNLİK BAĞIŞI
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede yaklaşık 400 yeni gelinlik bağışı aldıklarını söyledi. Aksoy, evlerde saklanan ve kıyılamayan anıların, kamusal bir güvenceyle yeni yuva kuracak gençlerle buluşmasının bağışçıları da çok rahatlattığını vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Genç kızların hayalleri yarım kalmadı
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