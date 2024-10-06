Genç mucitler prestij projelere imza atıyor

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana'da coşkuyla sürüyor. Türk gençliğine fırsat verildiğinde imkânsız denilen nice şeylerin başarılacağını da festival kapsamında görücüye çıkan icatlar gözler önüne seriyor. İlkokul, lise ve üniversite öğrencileri geleceğimizi şekillendiren nice prestij projelere imza atıyor. YTÜ Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü, 2 dalda aldıkları birincilik ödülüyle TEKNOFEST 2024'ün zirvesinde yer aldı. Proje ekip lideri Osman Abdullah, "Birincilik alan aracımızın bütün alt sistemleri, motor, batarya yönetim sistemi, mekanik dizaynın üretimi ve tasarımı tamamen bize ait. Büyükler tarafından da 'Bu aracın tamamını siz mi yaptınız?", "Nasıl yaptınız?' gibi tepkiler geliyor. Onları da cevaplıyoruz, anlattıkça gururlanıyorlar. Vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler motivasyonumuzu artırıyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda ödüllerini alan takımlardan biri de "Ormanlarımız güvende" projesiyle Türkiye ikinciliğini alan ve "En İyi Sunum" ödülü kazanan Sakarya Eser İlkokulu öğrencilerinden oluşan "Eserin Yıldızları" takımı oldu. Orman yangınlarını şiddetlenmeden ve yayılmadan önlemeyi hedefleyen bir entegre devre sistemi bulunan proje, entegre devre sistemiyle ormanlık alanlarda belirli bölgelere yerleştirilerek gaz ve ısı sensörleri ile yangın tespiti yapabiliyor. Proje diğer canlı türlerini de korumayı amaçlamakta.Çukurova Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, pet şişelerde kalan suların israfını önlemek ve şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirdiği "SuAT Makinesi" ile TEKNOFEST İklim Değişikliği ve Toplumsal Farkındalık Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci oldu.Adana'da robotik kodlama eğitimi alan 4 lise öğrencisinin tasarladığı mini kargo uçağının prototipi büyük ilgi çekiyor. Gençlerin 6 ayda prototipini tasarladıkları uçağın, projenin tamamlanmasıyla 5 kilograma kadar malzeme taşıması bekleniyor.