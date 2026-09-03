Genç mucitlerin hedefi uluslararası başarı

Tasarladıkları su altı roketiyle katıldıkları TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmada "En Özgün Tasarım" ödülü alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, uluslararası yarışmalara başvurup tecrübe kazanmayı hedefliyor. Takım kaptanı Muhammet Efe Bağdigen, ekibin 12 kişiden oluştuğunu söyledi. Öğrencilerin, başarılı mühendislik örneği sergilediğini dile getiren Bağdigen, tasarladıkları rokete ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu aracın en spesifik özelliklerinden biri kanatçıklarda bulunan tüberkül yapısı. Takımımıza adını veren balinaların yüzgeçlerinde bulunan tüberküllerden esinlendik. Bu da bizim aracımızı hidrodinamik anlamda çok verimli kılıyor. Asıl amacımız zaten bu ödülü kazanabilmekti. Takım olarak her zaman bir üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Uluslararası ve ulusal bütün yarışmalarda boy göstermek istiyoruz." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör