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Giriş Tarihi: 8.09.2026 15:01

Genç mühendis adayından acı haber! KTÜ’lü Burak’ın 3 günlük yaşam savaşı sona erdi

Bolu’da 5 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Çınar, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çınar’ın cenazesi Trabzon’un Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Genç mühendis adayından acı haber! KTÜ’lü Burak’ın 3 günlük yaşam savaşı sona erdi
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Kaza, 5 Eylül'de TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolcu otobüsünün önüne savruldu. Otobüsün bir süre sürüklediği hafif ticari araç, daha sonra takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Çınar, hastanede tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Çınar'ın ölümü, ailesi ve üniversite camiasında büyük üzüntüye neden oldu.Genç öğrencinin cenazesinin yarın Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazanın dehşet anları başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, hafif ticari aracın ani bir manevrayla yolcu otobüsünün önüne savrulduğu, otobüs tarafından bir süre sürüklendiği ve ardından takla atarak ters döndüğü görüldü.

#TRABZON

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Genç mühendis adayından acı haber! KTÜ’lü Burak’ın 3 günlük yaşam savaşı sona erdi
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