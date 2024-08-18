Genç mühendisler geleceğin teknolojisine yön veriyor

Karadeniz Teknik Üniversite'si (KTÜ) Creatiny Hyperloop Su üstü takımı, TEKNOFEST "Hyperloop Geliştirme" yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Creatiny Hyperloop takım kaptanı Utku Arslanoğlu, "Geleceğin ulaşım teknolojisinde devrim yaratacak Hyperloop yarışmasında, takımımız CREATINY olarak Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle. Yolculuğumuz yeni başlıyor" dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi(K.T.Ü) Creatiny Hyperloop Su üstü takımı, 13-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen "TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme" yarışmasında geliştirdikleri yerlilik oranı yüksek araçları ile göz doldurdu. Yerlilik araçları elektronik itki, haberleşme, hız, konum, rapor puanı ve yarış puanı kategorilerinde en fazla puan toplayan takım Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Creatiny Hyperloop takım kaptanı Utku Arslanoğlu," Geleceğin ulaşım teknolojisinde devrim yaratacak TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme yarışmasında, CREATINY takımımız olarak Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı ziyaret ettik. Desteklerinden ve bizimle paylaştığı tecrübelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarışmada ,kendimizin tasarladığı yerli araç ile "Elektronik itki, haberleşme, hız, konum, rapor puanı ve yarış puanı araçları kategorileri" için yarıştık. Bu kategorileri geçerek şampiyon olduk. Bu büyük başarı, sadece takımımızın azmi ve çalışkanlığı ile değil, aynı zamanda bizi destekleyen değerli sponsorlarımız sayesinde gerçekleşti. Onların katkıları olmasaydı, bu yolculuk mümkün olmazdı. Başta ana sponsorumuz Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, diğer tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Birlikte daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle. Yolculuğumuz yeni başlıyor " dedi.