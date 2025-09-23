Genç mühendislerin en büyük hayali: Savunma sanayiinde çalışmak

TEKNOFEST İstanbul, ülkemizin savunma sanayisinin ne kadar güçlü olduğunu göstererek göğsümüzü kabarttı. Pek çok alanda yarışmanın düzenlendiği festivale projeleriyle katılan gençlerin çoğunun hayalini, mühendislikten mezun olduktan sonra savunma sanayisinde çalışmak süslüyor. Yurdun dört yanından gelip yarışmalara katılan teknoloji kulüplerinden biri de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki Uzay Kulübü Altay Takımı. KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, takımın genç mühendislerine güvendiklerini ifade ederek "Gençlere destek verildiğinde yapamayacakları şey yok. Hem teoriyi hem pratiği biliyorlar. Araç mayın bulmada da kullanılabilir " dedi. Genç mühendis adayları ise hayallerini anlattı:Makine Mühendisliği Bölümü- Takım Kaptanı Ömer Faruk Bayram(23): "Mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında ayrı ayrı çalıştık; yorucu bir süreç geçti, heyecanlı ve stresliydi. Savunma sanayisinde çalışmak istiyorum. Alan olarak ise havacılık alanında çalışmak, milli teknoloji hamlesine destek olmak, yeni nesil uçaklar yapmak istiyorum."Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü- Merve Erol (23): "Aracımız, top toplamak ve iletişim kulesi dikmek gibi sahada verilen görevleri yerine getiriyor. Mezun olduktan sonra bu alanda çalışmak istiyorum. Yüksek lisansı bitirdikten sonra kontrol mühendisi olmak istiyorum. Bir sistemin dengeli çalışmasını sağlayan kişi olarak savunma sanayisinde çalışmak istiyorum. Mühendislerin en büyük hayali budur."Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü- Furkan Savaş (22): "Yarışma için aracımızı yaparken donanımda bazı sorunlar vardı, onları hallettik. Elektronik elektronik mühendisliği okuduğum için savunma sanayisinde çalışmak istiyorum. Savaş araçlarında çalışmak hayalim."