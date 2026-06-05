Genç öğretmenin acı ölümü: Balkondan düşerek hayatını kaybetti!

İzmit İlçesi Yeşilova Mahallesinde ikamet eden sınıf öğretmeni Bengisu Tuygun, 3 Haziran Çarşamba günü evinin balkonundan düştü. Kazaya şahit olan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bengisu Tuygun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Tuygun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç öğretmen, 4 Haziran Perşembe günü öğle namazına müteakiben Karabali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.Genç yaşta balkondan düşerek hayatını kaybeden Tuygun'un kazasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde Tuygun'un vefatında herhangi bir şüphenin bulunmadığı ortaya çıktı.