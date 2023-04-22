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Giriş Tarihi: 22.4.2023 10:52 Son Güncelleme: 22.4.2023 11:37

Genç öğretmenin feci sonu: Acı haber sevenlerini yasa boğdu!

İzmir’de eşi Recep Çağlar’ın kullandığı otomobille bayram ziyaretine giden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar (31) aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Kazımpaşa Ortaokulu’nda görev yapan bir çocuk annesi Hasret Çağlar’ın ölümü öğrencilerini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. 9 yıllık evli genç öğretmen Torbalı’da Arslanlar Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç öğretmenden geriye eşi ve çocuğuyla çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Genç öğretmenin feci sonu: Acı haber sevenlerini yasa boğdu!

Ramazan Bayramı'nın 1. günü akşam saat 17.00 sıralarında Ödemiş İlk Kurşun mevkisinde meydana gelen kazada Recep Çağlar 9 yıllık öğretmen eşi Hasret Çağlar (31) ile birlikte Torbalı'dan Ödemiş'e otomobilleriyle bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıktı.

Çatal yönüne seyir halinde olduğu sırada Çağlar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖĞRENCİLERİNİ YASA BOĞDU

Kazımpaşa Ortaokulu'nda görev yapan bir çocuk annesi Hasret Çağlar'ın ölümü öğrencilerini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

9 yıllık evli genç öğretmen Torbalı'da Arslanlar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç öğretmenden geriye eşi ve çocuğuyla çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.

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Genç öğretmenin feci sonu: Acı haber sevenlerini yasa boğdu!
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