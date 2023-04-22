Genç öğretmenin feci sonu: Acı haber sevenlerini yasa boğdu!

Ramazan Bayramı'nın 1. günü akşam saat 17.00 sıralarında Ödemiş İlk Kurşun mevkisinde meydana gelen kazada Recep Çağlar 9 yıllık öğretmen eşi Hasret Çağlar (31) ile birlikte Torbalı'dan Ödemiş'e otomobilleriyle bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıktı.
Çatal yönüne seyir halinde olduğu sırada Çağlar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Otomobilde bulunan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
ÖĞRENCİLERİNİ YASA BOĞDU
Kazımpaşa Ortaokulu'nda görev yapan bir çocuk annesi Hasret Çağlar'ın ölümü öğrencilerini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.