Genç öğretmenin ölümünde soruşturma derinleşiyor! Erkek arkadaşına kadar herkes mercek altında

Mobbing iddialarından okul müdürüyle yaşanan tartışmalara, yer değişikliği taleplerinden psikiyatrik tedavi sürecine kadar birçok başlık dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında okul müdürü ve erkek arkadaşının da ifadelerine başvurulurken, Başsavcılık, soruşturmanın "intihara yönlendirme" suçu yönünden de yürütüldüğünü, fakat şu ana kadar bu suçun unsurlarını oluşturabilecek somut bir olay ya da şüpheliye ulaşılamadığını kaydetti.

Ağrı'da evinde iple asılı halde ölü bulunan 28 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kamuoyunda gündem olan olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dile getirilen mobbing, haksızlığa uğrama ve intihara sürüklenme iddiaları başta olmak üzere tüm ihtimalleri mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında okul müdürü, erkek arkadaşı, yakın çevresi ve geçmişte yaşanan adli süreçler tek tek incelenirken, savcılık genç öğretmenin ölümünden önceki süreci de ayrıntılı şekilde araştırıyor.

MOBBİNG VE İNTİHARA SÜRÜKLEME İDDİALARI İNCELENİYOR

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın 7 Haziran'da evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma derinleştirildi. Başsavcılık, özellikle sosyal medyada gündeme gelen "mobbing", "baskı", "haksızlığa uğrama ve intihara sürüklenme" yönündeki iddialar üzerine çok yönlü inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İleri gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. İleri, öğretmene yönelik herhangi bir mobbing ya da baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla da ilgisinin bulunmadığını savundu. İfadesinin ardından serbest bırakılan müdür hakkında soruşturma dosyasındaki incelemeler sürüyor.

SERVİSTEKİ TARTIŞMA DOSYAYA GİRDİ

Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de öğretmen ile okul müdürü arasında yaşandığı belirtilen servis tartışması oldu. 17 Nisan'da meydana gelen olay nedeniyle taraflar hakkında adli süreç başlatıldığı, ölümden yalnızca dört gün önce, 3 Haziran tarihinde olayla ilgili iddianame düzenlendiği öğrenildi. Okul Müdürü Melahat İleri, söz konusu olayda Irmak Ayşe Koparan'ın kendisine hakaret ettiğini ve fiziksel müdahalede bulunduğunu ileri sürerken, olayla ilgili yasal sürecin devam ettiğini ifade etti.

GÖREVLENDİRME VE YER DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında öğretmenin görev yaptığı okullarla ilgili süreç de incelemeye alındı. Koparan'ın eğitim öğretim yılı başında mazereti nedeniyle Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu'ndan Karakazan İlkokulu'na görevlendirildiği, yarıyıl döneminde ise yeniden eski okuluna döndüğü tespit edildi. Okul Müdürü İleri ifadesinde, öğretmenin yer değişikliği konusunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığını, kararların ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından verildiğini ve bu süreçle ilgisinin olmadığını söyledi. Savcılık ise öğretmenin okul değişikliği talebine ilişkin yaptığı başvuruların ve yakınmaların ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri nezdinde araştırıldığını bildirdi. Dosyada, öğretmenin görevi kötüye kullanma ya da başka bir görev suçuna ilişkin doğrudan bir adli başvurusunun bulunmadığı kaydedildi.

ERKEK ARKADAŞININ DA İFADESİ ALINDI

Yürütülen soruşturmada Koparan'ın cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerde, ölümünden önce erkek arkadaşı Berat Aslan ile yoğun şekilde mesajlaştığı belirlendi. Bunun üzerine Aslan'ın da "intihara yönlendirme" iddiası kapsamında ifadesi alındı. Ancak mevcut deliller doğrultusunda Aslan'ın ölüm olayında herhangi bir bağlantısına rastlanmadığı, bu nedenle serbest bırakıldığı öğrenildi.

PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Soruşturma dosyasına giren sağlık kayıtlarında, genç öğretmenin bir süredir psikiyatrik destek aldığı ortaya çıktı. Koparan'ın ilk olarak 17 Nisan 2025 tarihinde psikiyatri polikliniğine başvurduğu, ardından 1 Aralık 2025, 17 Mart 2026 ve 13 Nisan 2026 tarihlerinde de tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği tespit edildi. 1 Aralık 2025 tarihindeki başvurusunda kullandığı uyku ilacından fazla miktarda aldığı gerekçesiyle "zehirlenme" tanısı konulduğu, ancak bu olayla ilgili herhangi bir adli soruşturma yürütülmediğine yer verildi.

KOMŞUSUYLA MAHKEMELİK OLMUŞ

İncelemelerde, Koparan'ın 15 Ekim 2025 tarihinde ikamet ettiği apartmanda komşusu Cansu Bakıcı ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle karşılıklı olarak şikayetçi oldukları belirlendi. Taraflar hakkında "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" iddialarıyla işlem yapıldığı, ancak soruşturma sonucunda suçlamaları destekleyen somut delil elde edilemediği için savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

TANIKLARIN İFADELERİ DE DOSYADA

Soruşturma kapsamında dinlenen bazı tanıkların, Irmak Ayşe Koparan'ın okul müdürüyle yaşadığı süreç nedeniyle idari yer değişikliğiyle cezalandırıldığını düşündüğünü çevresindeki kişilerle paylaştığını anlattıkları belirtildi. Başsavcılık, öğretmenin yaptığı idari başvuruların karşılanıp karşılanmadığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla ilgili milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildiğini açıkladı. Kurumlardan gelecek yanıtlara göre kamu görevlileri hakkında ayrıca değerlendirme yapılabileceği belirtildi.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM İZLENİMİ VEREN BİR BULGU YOK"

Soruşturmanın "intihara yönlendirme" suçu yönünden de sürdürüldüğünü belirten Başsavcılık, şu ana kadar bu suçun unsurlarını oluşturabilecek somut bir olay ya da şüpheliye ulaşılamadığını kaydetti. Yapılan değerlendirmede, ilk incelemelerde ölümü şüpheli hale getirecek herhangi bir emareye rastlanmadığı, ancak kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların titizlikle araştırıldığı ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör