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Giriş Tarihi: 12.11.2022 17:45 Son Güncelleme: 12.11.2022 17:50

Genç polis kalbine yenik düştü

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan 28 yaşındaki Ömer Özkan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan’ın ölümü yakınları ve çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

ERTAN GÜRCANER
Genç polis kalbine yenik düştü

ARKADAŞLARI HASTANEYE KALDIRDI AMA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 28 yaşındaki polis memuru Ömer Özkan evinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Özkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde Özkan için bugün tören düzenlendi.

ŞAHNE DE KATILDI

Törene Özkan'ın çalışma arkadaşlarının yanı sıra İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Özkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

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Genç polis kalbine yenik düştü
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