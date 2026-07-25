Genç sevgililer son yolculuklarına birlikte uğurlandı: Av dönüşü uçurumdan düştüler

BOLU'da 15 metre yükseklikten uçuruma devrilen cipte yaşamını yitiren Emre Yaman (23) ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk (22) son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Av için gittikleri ormandan dönen Enes Yaman (25) yönetimindeki 14 EB 755 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten düştü. Kazada araçta bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk hayatını kaybetti. Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk, Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Yeşil Cami'de, Emre Yaman ise Ovadüzü Mahallesi'nde bulunan Ovadüzü Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Emre Yaman'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör