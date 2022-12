Genç Simanur’dan büyük başarı! 7 ayda hafız oldu

Hafızlığını akranlarına nispeten 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlayan Simanur Korkunçveren için Hatuniye Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda tören düzenlendi. Korkunçveren'ı tebrik eden İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora, "Hafızlık her insana nasip olmaz. Hafızlık; Hakk'ın kelamını baştan sona ezberlemek Allah'ın kuluna bahşedeceği en büyük nimetlerden biridir. 7 ay gibi kısa bir zamanda bu işi başarabilmek ise apayrı bir lütuftur. Bundan sebep bu genç kızımızı yürekten kutluyorum. Bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bu başarıda emeği bulunan öğrencimizin ailesini ve fedakar hocası Tuğba Turan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.Hatuniye kurs yöneticisi Dilber Çelik ise Korkunçveren'e hediye takdiminde bulunarak, "Halihazırda Hatuniye kursumuz; Hafızlık Kız Yatılı Kur'an Kursu olarak şu an 40 öğrenciye eğitim imkanı sunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan yardımlar ile burada öğrencilerimizin her türlü beslenme, barınma ve kısmen giyinme ihtiyaçları karşılanmaktadır. Burada Kur'an eğitiminin yanı sıra İslami ilimlerden tefsir, hadis, itikat ve ilmihal dersleri de verilip, birçok sosyal faaliyet imkanı sunulmaktadır. 2015 yılından itibaren Kur'an hizmetini sunan Hatuniye kursumuz, şu ana kadar hem ilçe halkından olan hem de çevre illerinden olan otuza yakın hafız çıkarmış ve yüzlerce kişiye Kur'an eğitiminin yanında dini eğitim imkanını sunmuştur ve inşallah bu hizmetini artırarak devam edecektir" diye konuştu.