Genç sporcu Alp Aksoy F4’te

Türkiye motor sporları tarihine adını şimdiden yazdıran Alp Aksoy, 5 yaşında başladığı karting kariyerinden sonra uluslararası arenada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise dünyanın en prestijli genç pilot geliştirme ekiplerinden Prema Racing ile Formula 4 İtalya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Lansman, İtalya'nın Venedik kentindeki Prema Racing fabrikasında ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi, genç pilotun hedefleri hem ülkesinde hem de Avrupa'da büyük heyecan yarattı.

GENÇ YAŞTA ULUSLARARASI BAŞARILAR

Sadece 5 yaşında karting kariyerine başlayan Aksoy, kısa sürede Avrupa ve dünya karting arenasında dikkat çekti. 9 yaşında "milli sporcu" unvanını alarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden en genç sporcu olan Alp, WSK Super Master Series, Champions of the Future, FIA Karting Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlarda podyumlara çıktı. 2023'te Lonato'da, 108 pilot arasından WSK Super Master Series yarışını kazanarak büyük ses getiren Aksoy, 2024 sezonunda da Avrupa'nın en zorlu karting serilerinde Türkiye'yi temsil etmeye devam etti.

HEDEFLERİ NET: "2026'DA F4 ŞAMPİYONLUĞU, 2030'DA F1"

Lansmanda basın mensuplarına konuşan Alp Aksoy, hedeflerini net şekilde ortaya koydu: "2026'da Formula 4 İtalya Şampiyonası'nı kazanmak istiyorum. Uzun vadede ise 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda her gün çok çalışıyorum."

BASKI ALTINDA SAKİN KALMAYI BİLİYOR

Genç pilot, yurt dışındaki yarış tecrübelerinin kendisine avantaj sağladığını belirtti: "10 yıldır yurt dışında yarıştığım için baskı altında sakin kalmayı öğrendim. Doğru kararları verdiğinizde sonuçlar olumlu geliyor."

PREMA RACİNG'DEN PROFESYONEL DESTEK

Yeni takımındaki teknik çalışma ortamını değerlendiren Aksoy, şöyle konuştu: "Mühendislerle data odasında çok verimli zaman geçiriyoruz. Onlara doğru geri bildirimi veriyorum, onlar da aracı bana göre ayarlıyor. Sezon iki hafta sonra başlıyor." Ayrıca takım arkadaşı Luca Baldeseri'nin kendisine büyük katkı sağladığını belirtti: "Baldeseri veriye çok farklı yaklaşıyor. Hatalarımı açıkça gösteriyor. Formula 4'te hızlanmamda en fazla katkı sağlayan isim."

Prema Racing'in kurucusu Angelo Rosin, genç pilotu şu sözlerle değerlendirdi: "Karting'den Formula 4'e geçiş kolay değildir. Alp'i çok hızlı ve çok etkili buluyoruz. Bu karakterde ve olgunlukta gençler bulmak kolay değil."

ANTRENÖRÜNDEN GURUR DOLU AÇIKLAMA

Alp'in 8 yıllık antrenörü Emir Kalafatoğlu, süreci şöyle özetledi: "Alp'i en zor uluslararası serilerde yarıştırdık, hepsinde podyuma çıktı. Prema'nın 6 ay süren testlerini başarıyla geçip kontratı aldı. Artık hedef daha büyük başarılar." 16 yaşındaki Alp Aksoy, karting dünyasında elde ettiği uluslararası başarıların ardından Formula 4'e geçişiyle Türkiye motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.