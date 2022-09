Genç tenis sporcuları ödüllendirildi

Mamak Efe Güray Tenis Akademisi'nde düzenlenen 16 Yaş Sonbahar Kupası ödül törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş katıldı. Ödül töreninde, tek erkekler birincisi Doruk Ege Şahin, tek erkekler finalisti Can Arman Erdoğdu, çift erkekler birincisi Göksu Ünalmışer ve Can Arman Erdoğdu, çift erkekler ikincisi Hüseyin Şahin-Doruk Ege Şahin oldu. Kadınlarda ise tek kadınlar birincisi İpek Battal, tek kadınlar ikincisi Tuğçe Demiröz, çift kadınlar birincisi Ceylin Konuralp ve İpek Battal, çift kadınlar ikincisi Lara Özcan ve Eylül Asya Yılmaz oldu.

GENÇ SPORCULARA HER TÜRLÜ FİZİKİ İMKÂN SAĞLANIYOR

Mamak Belediye Başkanı Köse, Mamak Belediyesi'nin gençleri sporun her alanında desteklediklerini ve fiziki imkânları sağladıklarını söyledi. Köse, "Mamak'ta bunun gibi yarışmaları ev sahipliğini yapıyor olmamız tesisin olmasından kaynaklanıyor. Sporla ilgili donanımlarımızı artırıyoruz" dedi. Mamak'ta tenis kursu ve yarışmasının yapılacağını duyuran Köse, "Tenisle birlikte gençlerimizin en az bir alanda lisanssız spor yapmaları gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda kurslar açarak her alanda çocuklarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Basketbol, voleybol, hentbol, futbol, tekvando, masa tenisi, buz pateni ve yüzme gibi alanlarda kurslarımız var. Çocuklarımız bu imkânlardan tamamen ücretsiz yararlanabiliyor" dedi.

'TENİSİ ZENGİNLER OYNAR' ALGISINI KIRDIK

Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Durmuş, Türkiye'nin her yerinde tenisin oynanabildiğini ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle de tesisleşmeyi yerel yönetimleriyle birlikte sağladık. Şu anda Türkiye'nin her yerinde tenis oynanabiliyor" diye konuştu. "Tenisin sadece zenginlerin oynadığı bir oyun olmadığını anlatmamız için Türkiye'nin her yerinde tesis açarak üstümüze düşeni yapmamız gerekiyordu. Biz de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 'Sporu tabana yayıyoruz' talimatıyla yola çıktık ve tenisin tabana yayılması anlamında birçok stratejik hamle yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye, genç ve çok yetenekli çocuklara sahip bir ülke. Spor ülkesi olması adına çok aşamalar kat etmiş bir ülke. Tenisin çok hızlı ilerleyen bir spor olduğunu söyleyen Durmuş, "Bir dönem sonraki dünyanın bir numaralı tenis sporcusunun nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Bu sporcu neden Van'dan, Şırnak'tan, Trabzon'dan, Ankara'dan çıkmasın. Bu sporcuyu bulabilmek için gereken sistematiği kurduk. Genç bir ülke olmamıza rağmen çok büyük başarıları çok kısa bir zamanda kazandık" ifadelerini kullandı.

İncek Tenis Plus Yönetim Kurulu Üyesi Okan Ünalmışer, 6 ile 18 yaş arası birçok tenis sporcularının olduğunu söyledi. Milli takım düzeyinde olduklarını söylediği sporcularla ulusal ve uluslar arası turnuvalara katıldıklarını söyledi. Ünalmışer, sporcu olmak isteyen her çocuğu sonuna kadar desteklemek istediklerine değindi.