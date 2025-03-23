Genç üniversitelinin acı sonu

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Onur Aktaş'a (24) çarptı. Kazada ağır yaralan üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki kavşakta meydana geldi. O.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile A.A. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bu sırada yaya olarak yoldan geçen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Onur Aktaş'a çarptı. Aktaş tedavi altına alındı. Ağır yaralanan öğrenci hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.