Genç yaşta hayatını kaybeden doktorun adı her gün geçtiği yola verildi

Dr. Melike Sargın İlhan'ın ismi, yalnızca Yenişehir Mahallesi'nde bir sokakta değil, aynı zamanda görev yaptığı hastaneye ulaşan yolun da ismi olarak yaşatılacak. Bu adımlar, onun anısını yaşatmak amacıyla atıldı.

NE OLMUŞTU?

23 Nisan 2024'te, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan 27 yaşındaki Dr. Melike Sargın İlhan, böbrek taşı ameliyatı sırasında hayatını kaybetmişti.

"ONU UNUTMAYACAĞIZ"

Yahşihan Belediyesi yetkilileri, bu kararı genç doktorun anısını yaşatmak amacıyla aldıklarını belirttiler