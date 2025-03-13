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Giriş Tarihi: 13.3.2025 17:47 Son Güncelleme: 13.3.2025 18:19

Genç yaşta hayatını kaybeden doktorun adı her gün geçtiği yola verildi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi, genç yaşta hayatını kaybeden Dr. Melike Sargın İlhan’ın ismini yaşatmak adına anlamlı bir adım attı. Yahşihan Belediye Meclisi, doktorun trajik kaybının ardından Yenişehir Mahallesi’ndeki İbni Sina Sokağı’nın adını Dr. Melike Sargın Sokağı olarak değiştirme kararı aldı. Dr. İlhan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi aldığı sırada böbrek ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA

Dr. Melike Sargın İlhan'ın ismi, yalnızca Yenişehir Mahallesi'nde bir sokakta değil, aynı zamanda görev yaptığı hastaneye ulaşan yolun da ismi olarak yaşatılacak. Bu adımlar, onun anısını yaşatmak amacıyla atıldı.

NE OLMUŞTU?

23 Nisan 2024'te, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan 27 yaşındaki Dr. Melike Sargın İlhan, böbrek taşı ameliyatı sırasında hayatını kaybetmişti.

"ONU UNUTMAYACAĞIZ"

Yahşihan Belediyesi yetkilileri, bu kararı genç doktorun anısını yaşatmak amacıyla aldıklarını belirttiler

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Genç yaşta hayatını kaybeden doktorun adı her gün geçtiği yola verildi
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