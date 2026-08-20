Gencecik bir fidan daha motosiklet kurbanı oldu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy mevkiinde önceki akşam meydana gelen trajik kazada, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Yakova hayatını kaybetti. Motosikletiyle seyir halinde olan Yakova, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen bir kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç kız, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu kritik olan Yakova, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sevdasıyla tanınan genç kızın vefatı, ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olan ve özel bir üniversitede psikoloji eğitimi alan Yakova için dün cenaze töreni düzenlendi. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HERKESE İYİ GELEN BİRİYDİ'

Genç kızın vefatın ardından arkadaşları, "Onu tanıyanlar bilir ki o dokunduğu her şeyi güzelleştiren ve herkese iyi gelen biriydi. Hâlâ inanmak istemiyorum. İnsan bazı acıları anlatacak kelime bulamıyor" ifadeleriyle acılarını paylaştı. Gencecik yaşta hayata veda eden Yakova'dan geriye üniversite ve motosiklet tutkusuna dair hatıralar kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör