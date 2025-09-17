Gençler akademiyle korunacaklar

Sağlık Bakanlığı son dönemde gençlerin karıştığı şiddet olaylarının ardından yepyeni bir karar aldı. Her ilde yer alan, Türkiye'de sayıları 350'ye yaklaşan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, 12-18 yaş grubuna yönelik Genç Akademi açılacak. 3 ay içinde faaliyete geçecek akademilerde gençlere eğitim verilecek. Ergenler düzenli sağlık kontrolünden geçirilecek, ruhsal ve fiziksel değişimleri takip edilecek. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılacak. Stresle baş etme yöntemleri öğretilecek. Şiddetin, dijital bağımlılığın olumsuz yönleri, sanal kumarın zararları anlatılacak.

AİLELERİYLE KATILACAKLAR

Bakanlık, genç akademilerin yanı sıra 2 farklı yapıyı daha devreye alacak. Anne babalar ya da bebek sahibi olmayı düşünenler bebek akademili yapılacak. Ebeveynlere gebelikten itibaren psikolojik destek, bebek bakımı, beslenme, bağışıklanma gibi birçok konuyu içerecek alanda bilgi aktarılacak. 81 ilde bebek akademileri hizmete geçti. İlk dersler bu hafta düzenlenecek. Çocuk akademisinde ise 3-12 yaştaki çocuklara ve anne babalara eğitim sağlanacak. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte gelişim basamakları, tuvalet ve uyku eğitimi, okul öncesi aşılar hakkında bilgilendirilecek.