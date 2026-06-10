Gençler kültür festivalinde buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencileri kültür ve sanat çatısı altında bir araya getirecek festival düzenliyor. 10 Haziran'da Ankara
'da gerçekleştirilecek etkinlikte farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kendi kültürlerini müzik, halk dansları, geleneksel sanatlar ve çeşitli gösterilerle tanıtacak. Festival, öğrenciler arasında kültürel etkileşimi artırmayı ve farklı coğrafyalardan gelen gençlerin ortak değerler ertafında buluşmasını hedefliyor.