Gençler ses hızına yakın ulaşım için yarışıyor

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın final süreci, 1-6 Eylül tarihleri arasında TÜBİTAK
Gebze Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK ve T3 Vakfı
yürütücülüğündeki yarışmada genç mühendisler, kapsüllerin ses hızına yakın hızlara ulaşmasını hedefleyen yeni nesil ulaşım teknolojileri geliştiriyor. Tanımlı Problem Çözümü'nde 122 takımdan 5'i, Teknoloji Gösterim'de ise 91 takımdan 7'si finalist oldu. Performans kategorisinde birinci takıma 300 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye 200 bin TL ödül verilecek.