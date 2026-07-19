Gençler Türkiye’de buluşuyor

Yunus Emre Enstitüsü
(YEE), Türkçe'nin ve Türkiye'nin kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmalarına bu yaz da hız kesmeden devam ediyor. Enstitü, Kültür Akademileri, Türkçe Yaz Okulu ve Türkoloji Yaz Okulu programları kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından yüzlerce katılımcıyı Türkiye'de buluşturacak. Programlarda katılımcılar yalnızca Türkçe eğitimi almakla kalmayacak, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliğini de yerinde deneyimleme fırsatı yakalayacak. Yunus Emre Enstitüsü'nün 31 Temmuz tarihline kadar düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu kapsamında yaklaşık 240 öğrenci Türkiye'ye gelecek. Almanya, Endonezya, Arjantin ve Nijerya başta olmak üzere 50 farklı ülkeden programa katılacak öğrenciler, Türkiye'nin 13 şehrinde bulunan 14 üniversitede eğitim görecek. Katılımcılar toplam 60 saatlik yoğunlaştırılmış Türkçe eğitiminin yanı sıra kültürel geziler, geleneksel sanat atölyeleri ve çeşitli sosyal etkinliklerle Türk kültürünü yakından tanıma imkânı bulacak. Türkoloji Yaz Okulu kapsamında ise 18 ülkeden 40 öğrenci Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek programda bir araya gelecek. Öğrenciler, Türk dili, tarihi ve edebiyatı alanlarında eğitim alırken, Kapadokya, Bolu, Ankara ve İstanbul'u kapsayan kültürel gezi programlarına da katılacak.