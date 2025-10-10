Gençler ‘uzay ve havacılık’ kampında buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde gençlerin, uzay, havacılık, bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla kamp düzenlenecek. Bakanlığın açıklamasına göre, "KAMP+" konsepti kapsamında gerçekleştirilecek kamp, Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda yapılacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "KAMP+" programı kapsamında bugüne kadar farklı kurumların iş birliğiyle Küresel Kalkınma Kampı, Çevre Kampı, Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı, Dezenformasyonla Mücadele Kampı ve Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı düzenlendi. Bu kez TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilecek "KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı" ile gençlerin uzay araştırmaları, bilimsel gelişmeler ve havacılık teknolojileri konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

TÜM İLLERDEN BAŞVURU

Türkiye'nin tüm illerinden 18-29 yaş aralığındakilerin başvuru yapabileceği programa, değerlendirme sonucunda 400 katılım hakkı elde edilecek. Katılımcılar kamp süresince uzay araştırmaları, bilimsel atölyeler, sosyal ve sportif etkinliklerle dolu programa dahil olacak. Programa katılım başvurusu 17 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.