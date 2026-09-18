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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Gençler yazı dolu dolu yaşadı

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Gençler yazı dolu dolu yaşadı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ildeki gençlik merkezlerinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulüpleri, çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli, nitelikli ve dolu dolu geçirmelerini sağladı. Program kapsamında fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimi destekleyen yüzme, voleybol, masa tenisi ve oryantiring gibi sportif faaliyetler yürütüldü. Zeka oyunlarıyla stratejik düşünme becerileri desteklenirken; drama, sahne çalışmaları ve güzel konuşma etkinlikleriyle gençlerin iletişim ile kendini ifade yetenekleri güçlendirildi. Etkinlikler sportif ve kültürel alanlarla sınırlı kalmayıp huzurevi ziyaretleri, çevre temizliği ve fidan dikimi gibi gönüllülük çalışmalarıyla gençlerde sosyal sorumluluk bilincini artırdı. İl gezileri ve halk oyunları faaliyetleri ise şehirlerin kültürel değerlerine yönelik farkındalık kazandırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

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