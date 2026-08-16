Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttırdılar: Başsavcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Ağustos'ta Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakası sırasında küçük bir çocuğun formasının üzerinden çıkartılması şeklinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan basın açıklamasında, olayla ilgili şüpheli hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Açıklamada, söz konusu olay kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.