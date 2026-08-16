Haberler Yaşam Haberleri Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttırdılar: Başsavcılık soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 16.08.2026 01:55

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttırdılar: Başsavcılık soruşturma başlattı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük bir çocuğun formasının üzerinden çıkartılmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttırdılar: Başsavcılık soruşturma başlattı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Ağustos'ta Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakası sırasında küçük bir çocuğun formasının üzerinden çıkartılması şeklinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan basın açıklamasında, olayla ilgili şüpheli hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Açıklamada, söz konusu olay kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttırdılar: Başsavcılık soruşturma başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA