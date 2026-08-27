Gençlerden ‘Maziden Atiye’ yolculuk

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla genç nesilleri Türk-İslam medeniyetinin binlerce yıllık mirasıyla buluşturmak amacıyla öğrencileri tarih yolculuğuna çıkarıyor. İki yıl önce başlatılan "Maziden Atiye Projesi' ile Türkiye'nin başarılı lise öğrencileri tarihi yerinde yaşayarak öğreniyor.

GELECEĞİN LİDERLERİ TARİHİN İZİNDE

Proje kapsamında öğrenciler; Bitlis'in Ahlat ilçesi başta olmak üzere Edirne, Amasya, Diyarbakır ve Çanakkale gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış illerde düzenlenen kamplara katılıyor. Bir hafta süren kültür kamplarında buluşan gençler, Türk-İslam medeniyetinin köklü geçmişine tanıklık ediyor.

SEÇİMLER TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Program; öğrencilerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda zihinsel, sanatsal ve sportif yönlerden de gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Projeye katılım için bireysel başvuru alınmıyor. Katılımcılar okul yönetimleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin çalışmalarıyla titizlikle belirleniyor. Programda ağırlıklı olarak lise 10. ve 11. sınıf öğrencileri yer alıyor. Seçimlerde derslerinde yüksek başarı gösteren, akademik olarak öne çıkan, kitap okumaya, sanata ve tarihe ilgi duyan sosyal yönü güçlü öğrencilere öncelik veriliyor. Projenin bazı özel dönem kampları ise doğrudan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesindeki özel yetenekli öğrencilere ayrılıyor.

SIFIR MALİYET

Kamplara katılan öğrencilerin yol, konaklama, yemek ve etkinlik de dahil olmak üzere tüm giderleri Millî Eğitim Bakanlığı ve valilikler tarafından karşılanıyor. Tarihî mekânlara, müzelere giriş ücretleri ve rehberlik hizmetleri sağlanıyor. Türkiye'nin dört yanından gelen gençler, devletin sağladığı imkânla tarih bilincini yerinde kuşanarak geleceğe köprü kuruyor.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kampa katılan öğrencileri Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gençlerimizin medeniyet birikimimizle buluşmasını kıymetli buluyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör