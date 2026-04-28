Gençlere kültür köprüsü

Fatih
Belediyesi'nin İstanbul'un tarihi mirasını daha etkin tanıtmak amacıyla başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin 16'ncısına başvurular başladı. Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi koordinasyonunda yürütülen projede 16-30 yaş arası gençler tarihî yarımadada gönüllü olarak görev alarak hem şehri tanıtacak hem de önemli bir deneyim kazanacak. Projeye kabul edilen gençler Sultanahmet
, Ayasofya
, Yerebatan Sarnıcı
, Kapalıçarşı
, Eminönü ve Divanyolu gibi İstanbul'un en yoğun turistik noktalarında görev yapacak. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projeye ilişkin "Projemizle gençlerimizi sadece birer rehber değil aynı zamanda kültürümüzün gönüllü temsilcileri olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.