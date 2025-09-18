Gençlere yapay zekâ eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'nin yeni eğitimleri vatandaşların hizmetine sunduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Vatandaşlarımız artık yapay zekâ hukuku, yapay zekâ ile görsel sentez, araştırmada üretken yapay zekâ kullanımı, RNN yinelemeli sinir ağları, çocuklar için PictoBlox ile yapay zekâ uygulamaları, Unity oyun geliştirme motoru, Python ile topluluk öğrenmesi pratikleri, zararlı yazılım analizi, Articulate Storyline 360 ile etkileşimli içerik oluşturma ve adli bilişime giriş eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu programlarla yapay zekâdan oyun geliştirmeye, siber güvenlikten adli bilişime kadar farklı alanlarda bilgi ve becerilerini artırabilecekler. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika sahibi olarak bu kazanımlarını belgeleme imkânına kavuşacak" dedi. BTK Akademi eğitim portalının bugün itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayısının toplamda 2 milyon 750 bine ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, portalın haftalık görüntülenme sayısının ise 465 bin 219 olduğunu söyledi.