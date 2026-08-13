Gençleri zehirleyenler bebekleri kalkan yaptı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu tacirlerinin "Bebekli Kurye" adını verdikleri yeni sevkiyat yöntemini deşifre etti. Küçükçekmece'deki evini uyuşturucu deposuna çeviren Damla K. isimli kuryenin, polise yakalanmamak için 2 yaşındaki bebeğini uyuşturucu sevkiyatlarında kalkan olarak kullandığı ortaya çıkarıldı. Zehir kuryesi Damla K.'nın, satışa hazır hale getirilen uyuşturucuları pusetin tabanına sakladığı ve bebeğini de bu maddelerin üzerine yatırarak teslimat noktalarına gittiği tespit edildi.

Adım adım takip başlatan narkotik polisi Damla K. ve suç ortağı Yıldırım K.'yı fiziki takibe aldı. Suç ortakları buluşma noktasından ayrılıp birbirlerinden tamamen uzaklaştıktan sonra eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 710 gram esrar ile 410 gram kokain ele geçirildi.