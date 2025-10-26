Gençlerimize kendi müziğimizi sevdirmeliyiz

Palet Türk Müziği Müzesi, Türk musikisinin tarihini, enstrüman zenginliğini ve bestecilik geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak üzere Üsküdar'da kapılarını resmî olarak açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla özel müzeler arasında yerini alan Palet, Türkiye'nin bu alandaki ilk tematik müzesi olma özelliğini taşıyor. Açılışın ardından düzenlenen Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk müziğinin geleceğini korumanın yolunun çocukları erken yaşta kendi kültürleriyle tanıştırmaktan geçtiğini söyledi. Erdoğan, 'Türk Müziği İlkokulu'nu kurarken hedefimiz, çocuklarımızın müzikle ilk temasını kendi kökleriyle kurmasıydı.

Türkiye'de küçük yaşta müzik yeteneği fark edilen çocukların çoğu Batı müziğine yöneliyor. Biz istedik ki çocuklarımız Türk müziğine doğsun' ifadelerini kullandı. Kendi okul yıllarına atıfta bulunan Erdoğan, 'Kartal İmam Hatip'te bir enstrüman kursu açılacaktı. Öğrencilere hangi enstrümanı öğrenmek istersiniz diye sorulduğunda gitar, keman ve piyano ilk üçteydi. Ben ud yazmıştım ama azınlıktaydım. Bugün bile tablo çok değişmiş değil. Gençlerimiz kendi müziğimizi, enstrümanlarımızı yeterince tanımıyor' dedi. Erdoğan, yarışma kapsamında üretilen çocuk boyutundaki enstrümanların önemine dikkat çekerek, 'İlkokul ikinci sınıfta çocuklarımıza kendi fiziksel özelliklerine uygun enstrümanlar seçtiriyoruz. Bu sayede müzik eğitimine çok daha kolay adapte oluyorlar ve ilerleyen yaşlarda büyük enstrümanlara geçişleri de kolaylaşıyor' diye konuştu. Genç bestecilerin üretiminden umutlu olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Geçtiğimiz yıllarda Alaeddin Yavaşça Beste Yarışması'nda gençlerin eserleri beni çok etkiledi. Bizim görevimiz bu sanatçıları kamuoyunun önüne çıkarmak' dedi.