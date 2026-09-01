Gençlerimizin hedefi yeni PISA rekoru

Türkiye'nin eğitimdeki küresel yerini belirleyecek PISA 2025 sonuçları, 8 Eylül'de Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanıyor. OECD tarafından 15 yaş grubuna uygulanan dev araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7 bin 702 öğrenci katıldı.

TARİHİ BAŞARI

PISA'ya ilk kez 2003'te katılan Türkiye, 2022 verilerine kadar üç temel alanda da puanını artırdı. 20 yılda fen bilimlerinde 42 puan artışla 476'ya ulaşarak rekorunu kırdı. Matematikte puanını 30 artırarak 453'e, okuma becerilerinde ise 15 puanlık artışla 456'ya yükselterek dünya ortalamasını aşmayı başardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör