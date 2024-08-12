Gençlerin Bitlis keyfi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Dönem Kampları kapsamında Bitlis'te 4 yılda yaklaşık 20 bin genç kamp yaptı. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 18-22 yaş arasındaki gençler, Bakanlığın düzenlediği Ulusal Dönem Kampları'ndan yararlanmak için Bitlis'e geldi. Ahlat Gençlik Kampı'nda kampa giren gençler, bölgedeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, Harabeşehir, Ahlat Müzesi, Nemrut Krateri ve Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ile Muradiye Şelalesini ziyaret ediyor.Van Gölü'nde yüzme, kano ve tekne turu etkinliklerine katılan gençler, sportif ve atölye çalışmalarıyla da kamp günlerini dolu dolu geçiriyor. Kamplarda yeni arkadaşlıklar kuran, etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren gençler, bölgenin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını görme fırsatı buluyor. Bolu'dan gelen Beyza Öztürk gençlik kamplarının güzel ve her anının dolu dolu geçtiğini ifade etti. Öztürk, "Şimdi tarihi gezi yapıyoruz. Gelmeyi düşünenler varsa şüphe etmeden gezilere katılabilir" diye konuştu.Osmaniye'den gelen Esma Bakar da "Bitlis, tarihi bir şehir. Tarihi yerleri çok seviyorum. Onun için burayı yazdım. Geldiğim için çok memnunum. Hem kamptan hem de gezdiğim yerlerden gayet memnun kaldık" dedi.Kamp için yetkililere teşekkür eden Eskişehirli Şevval Kanmaz da şunları söyledi: "Arkadaşlarımızla aramızda çok güzel kardeşlik bağları oluştu. Gezi için bakanlığa teşekkür ediyorum. İlk defa buraya geliyorum. Hiç bu kadar eseri bir arada görmedim. Her yeni bir şehir insana yeni bir kültür katıyor." AA