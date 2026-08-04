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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Gençlerin kılavuzu Maarif’in ‘Rota’sı

Gençlerin kılavuzu Maarif’in ‘Rota’sı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen "Rota Maarif" dijital platformu yaklaşık 3.2 milyon kez ziyaret edildi. Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi, öğrenci, veli, öğretmen ve tüm vatandaşların okul bilgilerine ulaştı. Platformla okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Gençlerin kılavuzu Maarif’in ‘Rota’sı
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