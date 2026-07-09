Gençlerin teknolojiden uzak yaz tatili keyfi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, 922 öğrencinin eğitim aldığı Lise Medeniyet Akademileri'nde 2026 Yaz Okulu başladı. Gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan programla öğrenciler yedi hafta boyunca dersler, atölyeler, sanatsal ve kültürel etkinlikler ile kamp programlarına katılıyor. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan yaz okulunda Kuran-ı Kerim, ilmihal, ayetlerin evreni, değerler pusulası, medeniyetin izinde, sayısal okuryazarlık, dil mirası, kozmos, ekolojik okuryazarlık ve eleştirel düşünce dersleri yer alıyor. Lise Vizyon Yaz Okulu kapsamında ise öğrenciler İngilizce, öğrenme stratejileri ve açık mikrofon dersleriyle hem akademik başarılarını destekliyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

12. sınıf ve mezun öğrenciler için hazırlanan YKS Yaz Okulu programında ise matematik, TYT matematik, geometri, problemler, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, dil ve anlatım, felsefe ve din kültürü dersleriyle öğrenciler üniversite sınavına hazırlanıyor. Tolga YANIK / SABAH