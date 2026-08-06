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Giriş Tarihi: 6.08.2026

Gençlerin tercihi ‘e-devlet’ kapısı

ANKARA
Gençlerin tercihi ‘e-devlet’ kapısı
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TÜİK, "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2026" başlıklı çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, bu yıl ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 92.3 oldu. Son bir yıl içinde internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı ise yüzde 76 olarak belirlendi. E-devlet hizmetlerini kullananların yüzde 93'ünün 25-34 yaş grubunda, en düşük ise yüzde 31.3 ile 65-74 yaşındakiler olduğu görüldü.

İNTERNETTEN İZLİYORUZ
Kullanıcıların en çok yüzde 62 ile internet bağlantılı TV üzerinden internet kullandığı tespit edildi. Bunu sırasıyla yüzde 18.6 ile "robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri" ve yüzde 16.7 ile "akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, internet bağlantılı aksesuvarlar, internet bağlantılı giysi veya ayakkabılar izledi.
En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları ise yüzde 90 ile Whatsapp, yüzde 77.6 ile Youtube ve yüzde 71.1 ile Instagram olarak kayıtlara geçti.

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Gençlerin tercihi ‘e-devlet’ kapısı
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