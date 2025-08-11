Gençlerin yeni arkadaşı ChatGPT

Yeni nesil iletişim aracı olan sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları gibi dijital platformlar, gençlerin yalnızlaşmasına sebep oluyor. Türkiye'de yapılan yalnızlık araştırmalarına göre, 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40'ı, 55 yaş üstündeki kişilerin ise yüzde 26'sı kendini yalnız hissediyor. Duygularını anlattığında ise yargılanmak istemeyen gençler, derdini de ChatGPT gibi yapay zekâ uygulamalarına anlatıyor. Kriz durumlarında insanlara duymak istediklerini söyleyen yapay zekâ sayesinde gençler mutlu hissediyor. Bu konuyla ilgili uzmanlar ise, bu yönelimin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Psikolog Hande Nacar Baş da, konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.Baş, "Bu programlar düşük maliyetli ya da ücretsiz, 7/24 ulaşılabilir ve yeni nesil için konuşmaktansa yazışmak çok daha konforlu. Ellerindeki telefon olmadan nasıl yaşayacaklarını, 'kendileriyle' nasıl vakit geçireceklerini bilmiyorlar. Halbuki insan sadece susunca, durunca duyar kendini. Bu sebeple kendi duygularından kopuk bir nesil yetişiyor. Hepimizin hayatını kolaylaştıran yapay zekâ programları bu bağlamda gençler için zarar verici özellikler de barındırıyor" dedi. İnsanın sağlıklı bir hayat sürebilmesi için diğer insanlara ihtiyaç duyduğunu belirten Baş, "İnsan biriciktir ve algoritmanın ötesindedir. Yapay zekâ uygulamaları bir dostla, aile bireyleriyle ya da bir terapistle kurulan gönül bağı odaklı ilişkinin önüne geçemez. Elbette ki bu programları kullanacağız çünkü birçok avantajı, hayatı kolaylaştıran noktaları var. Fakat bu durumun sosyal yaşamı etkilediği vakitte önlem alınması gerektiğini unutmamakta da fayda var" diye konuştu.