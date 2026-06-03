Gençlik kampları bu yaz da dopdolu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), yaz döneminde gençlerin tatilini verimli geçirmesi için birbirinden farklı projeleri uygulamaya geçiriyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek gençlik kampları, spor okulları, kültürel faaliyetler ve ücretsiz konaklama imkânlarıyla yüz binlerce çocuk ve gencin yaz aylarını dolu dolu geçirmesi hedefleniyor.

GENÇLİK KAMPLARI

12-25 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği kamplar, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki tesislerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Deniz ve doğa temalı kamplarda gençler sportif faaliyetlerden sosyal etkinliklere, kültürel gezilerden takım çalışmalarına kadar birçok programa katılma fırsatı bulacak. Ulaşım, konaklama ve yemek giderleri ise bakanlık tarafından karşılanacak.

YAZ KULÜPLERİ

81 ilde gerçekleştirilecek program kapsamında çocuklar ve gençler, akıl ve zekâ oyunları, drama, halk oyunları, sanat atölyeleri, sportif faaliyetler ve gönüllülük çalışmalarına katılabilecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinliklerle gençler hem sosyal becerilerini geliştirecek hem de yaz tatilini verimli geçirecek.

SPOR OKULLARI

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları da yaz döneminde faaliyetlerini artıracak. Bakanlığa bağlı tesislerde gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar ve gençler birçok farklı branşta spor yapma imkânı bulacak. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek çalışmalarla gençler erken yaşta sporla tanışarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanacak.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Üniversite öğrencileri ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Seyahatsever projesi de bu yaz devam edecek. Proje kapsamında gençler, belirlenen tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek. Böylece gençler, daha ekonomik olarak ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.