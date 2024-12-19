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Giriş Tarihi: 20.12.2024

Genel cerrahı, trafik magandası bıçakladı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Genel cerrahı, trafik magandası bıçakladı
Adana'da Kozan Devlet Hastanesi'nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI
Kozan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz'u bıçaklayıp kaçtı. Burak Yavuz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Maganda Eray K. yakalandı ve tutuklandı.
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Genel cerrahı, trafik magandası bıçakladı
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