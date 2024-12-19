Genel cerrahı, trafik magandası bıçakladı

Adana'da Kozan Devlet Hastanesi'nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kozan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz'u bıçaklayıp kaçtı. Burak Yavuz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Maganda Eray K. yakalandı ve tutuklandı.