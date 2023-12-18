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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Genel müdüre bitcoin tuzağı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Genel müdüre bitcoin tuzağı
Uluslararası para transfer şirketi Payporter Genel Müdürü İzzet Metcan dolandırılmaktan ucuz kurtuldu. Geçen yıl 15 Mayıs'ta Metcan'ın evine gelen iki kişi kendilerini polis olarak tanıtıp yasa dışı bahis oynatan şahıslarla ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu söyledi. Dolandırıcılar duydukları karşısında şaşkına dönen Metcan'ı Çağlayan Adliyesi'nin önüne götürdü. Kendisini 'Şef Ümit' olarak tanıtan dolandırıcı, Metcan'a hakkındaki soruşturmayı yürüten savcıyla arkadaş olduğunu ve 9 adet bitcoin (11 milyon TL) vermesi halinde dosyayı kapattırabileceğini söyledi. Üç gün içinde kadar bitcoini vermezse, kendisi dahil eşi ve kızının da hapse girebileceğini aktardı. Korkudan teklifi kabul eden Metcan, dolandırıcıların kendisini eve bırakmasından sonra polisi aradı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kendisini 'Şef Ümit' olarak tanıtan Hakan A. (47) gözaltına alındı. Metcan'ın teşhis ettiği Hakan A. hakkında, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs" ve "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Genel müdüre bitcoin tuzağı
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