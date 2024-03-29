Genetik obezler daha çok efor harcamalı

ABD'dekiVanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmaya göre, 'yağ genleri'ne sahip kişilerin, genetik yatkınlığı olmayanlara kıyasla aynı miktarda kilo vermek için çok daha fazla egzersiz yapması gerekiyor. Araştırmacılar, 3 bin 124 katılımcının fitness takipçilerinden, doktor kayıtlarından ve genetik bilgilerinden elde edilen dört yıllık verileri analiz etti. Genetik obezite riski yüksek olan bazı kişilerin, kilo kaybını görmek için yaklaşık 15 bin adım yürümek zorunda olduğu, düşük genetik riski olanlarda ise bu rakamın 5 binin biraz altında olduğu belirlendi.