George Lucas Filmleri - IMDB Puanları İle George Lucas’ın En İyi Filmleri ve Dizileri

George Lucas filmleri birçok sinema severin çok sevdiği filmlerdendir. Star Wars gibi dünyaca ünlü filmlerin sahibi yönetmen, filmleri ve IMDB puanları ile sıklıkla araştırılmaktadır.

George Lucas Filmleri

George Lucas, yarattığı dünya ve karakterlerle milyonlarca hayran kazanmış ve popüler kültürde kalıcı bir etki bırakmış bir film yapımcısıdır. Özellikle Star Wars serisi ve Indiana Jones serisi gibi kült haline gelmiş filmleriyle tanınan başarılı bir film yapımcısı ve yönetmendir. George Lucas'ın filmleri genellikle bilimkurgu türünde olup, görsel efektler açısından oldukça başarılıdır. Filmleri, dijital efektlerin kullanımına öncülük etmiş ve bu teknolojinin sinema dünyasında yaygınlaşmasını sağlamıştır. Lucas, filmlerinde sıklıkla mitolojik temaları işlemiştir. Filmlerinin çoğunda müziklerini John Williams yapmıştır. Williams'ın müzikleri de filmlerin kalitesini artıran önemli bir etkendir. Genellikle bir macera teması etrafında şekillenir. Star Wars serisi, özellikle macera dolu bir yolculuğu anlatır. İşte Lucas'ın yönettiği ve/veya senaristliğini yaptığı filmlerden bazıları:

IMDB Puanları ile George Lucas'ın En İyi Filmleri ve Dizileri

George Lucas'ın Star Wars serisi, sinema tarihinde en ünlü ve başarılı film serilerinden biridir ve Lucas'ın yarattığı dünya ve karakterler, milyonlarca hayran tarafından sevilerek hatırlanmaktadır.

Filmleri:

1-Star Wars: Episode V-The Empire Strikes Back (1980) -8.7 IMDB puanı

Galaktik İmparatorluk ve isyancı güçler arasındaki mücadeleyi konu alan Star Wars serisinin beşinci bölümü, Luke Skywalker'ın güçlü bir Jedi olma yolculuğunu ve Darth Vader ile olan çatışmasını anlatır.

2-Star Wars: Episode IV-A New Hope (1977) -8.6 IMDB puanı

Star Wars serisinin ilk bölümü, Luke Skywalker'ın Jedi olmak için yaptığı yolculuğu ve Prenses Leia'yı kurtarmak için verilen mücadeleyi konu alır.

3-Raiders of the Lost Ark (1981) -8.4 IMDB puanı

Lucas'ın senaryosunu yazdığı, Steven Spielberg'in yönettiği Indiana Jones serisinin ilk filmi, arkeolog Indiana Jones'un gizemli bir kutsal eşya arayışını konu alır. Arkeolog Indiana Jones'un, gizemli bir kutsal eşya arayışını anlatan bu macera filmi, izleyicileri dünya çapında bir keşif gezisine çıkarır.

4-Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi (1983) -8.3 IMDB puanı

Star Wars serisinin altıncı bölümü, Luke Skywalker'ın Darth Vader'ı kurtarmaya çalıştığı son mücadeleyi konu alır.

5-American Graffiti (1973) -7.4 IMDB puanı

Gençlerin yüksek okul mezuniyetinden önceki son geceyi bir arada geçirdiği 1962 Californa'sında geçen bu gençlik filmi, nostaljik bir atmosfer yaratır. Lucas'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı gençlik filmi, 1962'de California'da geçer ve yüksek okul mezuniyetinden önceki son geceyi bir arada geçiren gençlerin hikayesini anlatır.

6-THX 1138 (1971) -6.7 IMDB puanı

Bu bilim kurgu filmi, insanların duygusal tepkilerini bastıran bir rejim tarafından kontrol edildiği distopik bir gelecekte geçer. Lucas'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan bu bilim kurgu filmi, distopik bir gelecekte geçer ve insanlar, duygusal tepkileri bastıran bir rejim tarafından kontrol edilir.

7-Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)- 7.6 IMDB puanı

Lucas'ın senaryosunu yazdığı, Spielberg'in yönettiği Indiana Jones serisinin ikinci filmi, Indiana Jones'un Hindistan'da gizemli bir taşın peşindeki maceralarını konu alır.

8-Indiana Jones and the Last Crusade (1989)- 8.2 IMDB puanı

Lucas'ın senaryosunu yazdığı, Spielberg'in yönettiği Indiana Jones serisinin üçüncü filmi, Indiana Jones'un babasını arayışını konu alır.

9-Willow (1988)- 7.3 IMDB puanı

Lucas'ın senaryosunu yazdığı, Ron Howard'un yönettiği bu fantezi filmi, sihirli bir bebeği kurtarmak için mücadele eden bir cüceyi konu alır.