Gerçek yaşımız kaslarda gizli

Yokuş ve merdiven çıkarken, marketten poşetleri taşırken ya da çocuk veya torunlarınızın peşinden koşarken vücudunuz yaşlılık ve güçsüzlük sinyalleri verir. Ancak yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan güçsüzleşme kader değildir. Düzenli hareket ve doğru beslenme ile her yaşta dinç kalmak mümkün. Kas sağlığımızı korumak ve genç bir biyolojik yaşa sahip olmak için uygulayabilecek temel adımlar şunlar: Hareket etmek, protein tüketmek, el kavrama egzersizleri gibi direnç hareketleriyle kavrama gücünü artırmak ve doğru nefes egzersizleri ile hücresel oksijenlenmeyi artırarak enerji seviyesini yükseltmek.