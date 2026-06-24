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Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:54

Geri dönüşüm tesisinde feci kaza: Denetimli serbestlik personeli hayatını kaybetti

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'ne ait geri dönüşüm tesisinde meydana gelen iş kazasında, denetimli serbestlik personeli olarak görev yapan 62 yaşındaki Fahrettin Ay yaşamını yitirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Geri dönüşüm tesisinde feci kaza: Denetimli serbestlik personeli hayatını kaybetti
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Kaza, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi Bora Sokak üzerindeki KAYÇEV geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesiste çalışan Fahrettin Ay, geri manevra yapan Şerafettin Avcı yönetimindeki iş makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Fahrettin Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş makinesinin sürücüsünün ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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#KOCASİNAN #KAYSERİ

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