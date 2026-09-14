Geri dönüşümden eğitime 8,5 milyon defter kazandırıldı

Esenler Belediyesi, geri dönüşümden elde ettiği gelirle öğrencilere ücretsiz defter desteği vermeye devam ediyor. Her yıl 500 bin defteri öğrencilerle buluşturan Esenler Belediyesi, bu yıl dağıtılan defterlerle birlikte bugüne kadar çocuklara ulaştırdığı defter sayısını 8,5 milyona çıkardı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu öğrencilerle bir araya geldi. 16 mahalledeki 61 okulda gerçekleştirilen defter dağıtımında öğrenciler, yeni eğitim yılının ilk gününde defterlerini Başkan Göksu'nun elinden aldı. Programa AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş da katıldı.

Esenler Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü çalışma kapsamında her yıl 500 bin okul defteri öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirle hazırlanan defterler, bir yandan atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlarken diğer yandan öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunuyor.Bu yıl gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte Esenler Belediyesi'nin bugüne kadar öğrencilere ulaştırdığı defter sayısı 8,5 milyona yükseldi. Geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılan atıklar, Esenlerli çocukların eğitim hayatında kullanacakları defterlere dönüşüyor. Esenler Belediyesi, defter desteğinin yanı sıra öğrencilerin diğer eğitim ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu yıl yaklaşık 7 bin çocuğun birinci sınıfa başladığı ilçede, öğrencilerin çanta ve kırtasiye setleri de belediye tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Böylece çocuklar, yeni eğitim öğretim yılına ihtiyaç duydukları eğitim malzemeleriyle başlıyor.

TEVFİK GÖKSU, "ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK GÖREVİMİZ"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, eğitim alanında öğrencilerin yanında olduklarını belirterek ilçede yaklaşık 100 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Göksu, öğrencilere yönelik desteklerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu: "Şu ana kadar bütün çocuklarımızın defterlerini belediyemiz karşılıyor ve biz bu defterleri çöpten elde ediyoruz. Yani geri dönüşümden elde ediyoruz ve çocuklarımızın bütün defterlerini biz karşılıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocuklara veriyoruz.Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin çanta ve kırtasiye setlerinin de belediye tarafından karşılanıyor. Çocukları geleceğe hazırlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak belediyemizin görev ve sorumlulukları arasında ilk sıralarda yer alıyor."

"ESENLERDEKİ BÜTÜN OKULLARIMIZ YÜZDE YÜZ GÜVENLİ

Esenler'de öğrencilerin güvenliği için önemli bir çalışma da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlandı. İlçedeki tüm okullara yapay zekâ destekli kamera sistemleri kuruldu. Sistemlerin 24 saat kesintisiz takip edildiğini ve emniyet sistemiyle bağlantılı çalıştığını belirten Başkan Göksu, "İçişleri Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız ve Esenler Belediyesi'nin ortak protokolle yapmış olduğu bir proje. Esenler'de bütün okullara yapay zeka destekli kamera döşememiz yüzde 100 bitti ve aktif hale getirildi. Kamera sistemi yapay zekâ destekli ve tespit edilen risklerin anında emniyete bildiriyor. Bütün çocuklarımız güvende. Anneler babalar huzur içerisinde okula gönderebilirler" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör