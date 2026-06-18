Geri manevra can aldı!

Kaza, öğle saatlerinde Gülveren Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (31) yönetimindeki 06 FFV 617 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada 87 yaşındaki Şehriban Ercan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şehriban Ercan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü M.Y., polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!