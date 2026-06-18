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Giriş Tarihi: 18.06.2026 16:47

Geri manevra can aldı!

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde meydana gelen feci kazada, geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Geri manevra can aldı!
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Kaza, öğle saatlerinde Gülveren Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (31) yönetimindeki 06 FFV 617 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada 87 yaşındaki Şehriban Ercan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şehriban Ercan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü M.Y., polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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