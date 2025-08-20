Geri manevra can aldı! 9 yaşındaki Emine kazada öldü

Şahinbey ilçesinin Tekstilkent mahallesi Mehdi Efendi sokakta meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen kamyonet geri manevra yaptığı sırada 9 yaşındaki Emine Berut'a çarptı. Aracın altında kalan küçük kızı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine Berut'un cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.