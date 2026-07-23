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Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:33

Geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

İstanbul Güngören’de geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı A.S. isimli yaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından şoför gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı yaya öldü
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki servis minibüsü geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan A.S. isimli şahısa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde servis minibüsünün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden A.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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