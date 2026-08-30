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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Geri manevra yaparken 1.5 yaşındaki oğlunu ezdi

Geri manevra yaparken 1.5 yaşındaki oğlunu ezdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde, servis minibüsüyle evinin önünde geri manevra yapan Levent Şahin, aracın arkasında bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Şahin'i ezdi. Küçük olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Levent Şahin, olayın üzüntüsüyle sinir krizleri geçirdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ayrıca Korkuteli ilçesinde ise yol yapım çalışmasında devrilen kamyonun altında kalan sürücü Şahali Yetgin (57) hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ise sürücülerden A.Y. (63), Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Altay (32) yaşamını yitirdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Geri manevra yaparken 1.5 yaşındaki oğlunu ezdi
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